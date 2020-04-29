مسلسل ليالينا 80 أخطاء بالجملة لا تتوافق مع زمن الحكاية

(المستقلة)..العودة بالزمن إلى الوراء من خلال عمل درامي أمر صعب للغاية فهناك الكثير من التفاصيل التي يجب أخذها في الاعتبار بخاصة مع عرض عمل يستعرض أحداث فترة زمنية سابقة في شهر رمضان الكريم.

ليالينا 80

مسلسل ليالينا 80 يتناول الحياة في مصر خلال فترة الـ80 لذلك وقع صناع العمل في الكثير من الأخطاء أبرزها ظهور الممثلة نورهان بأظافر أكريليك وهي أظافر حديثة للغاية لا تتناسب مع إطلالات حقبة الثمانينات.

من بين الأخطاء التي وقع فيها صناع العمل استعراض أغلفة بعض الألبومات الغنائية ليظهر من بينها غلاف ألبوم فارس سوسنة والذي صدر عام 1993 في حين أن أحداث المسلسل تدور عام 1985.

حتى أن الحلقة الأولى من المسلسل تضمنت بعض الأخطاء، فمن المفترض عودة بطل المسلسل هشام الذي يقوم بدوره إياد نصار من السفر في نفس يوم اغتيال الرئيس السادات وهو يوم 6 أكتوبر، لكن بشكل مفاجئ تعود زوجته من العمل وابنته تذهب إلى الجامعة في حين أن يوم 6 أكتوبر هو إجازة رسمية في مصر للاحتفال بنصر أكتوبر.

أما الخطأ الذي تكرر على مدار الحلقات التي عرضت من العمل كان إطلالات النجوم التي لا تنتمي لحقبة الثمانينات على الإطلاق، فالفنانة غادة عادل أطلت بتسريحة شعر حديثة ومكياج بألوان بعيدة تماماً عن الدارج في هذه الحقبة.

فترة الثمانينات كانت مشهورة بتسريحات شعر عملاقة وكبيرة بحيث تمنح الفتاة أو السيدة حجم مبالغ فيه، في حين أن خلال أحداث المسلسل ظهرت أكثر من ممثلة بتسريحات بعيدة جداً عن موضة هذه الفترة.

أما عن المكياج، فالألوان في هذه الفترة كانت صارخة وحادة مع تحديد للشفاه وهو المظهر الذي لم تعتمده النجمات خلال أحداث العمل.

الجدير بالذكر أن مسلسل ليالينا 80 من بطولة غادة عادل، إياد نصار وخالد الصاوي بالتعاون مع صابرين ومحمد عادل.

المصدر : رائج