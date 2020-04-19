مسلسل أم هارون .. ترويج للتطبيع على طريقة mbc

أنتجت قناة MBC، مسلسل “أم هارون”، بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد، ويتحدث المسلسل عن حياة امرأة يهودية عاشت في الكويت بشكل خاص وعن اليهود في منطقة الخليج العربي بشكل عام، فيما يحمل رسائل مبطنة عن اليهود في الخليج العربي ومعاناتهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

واعتبرت المواقع، المسلسل يأتي ضمن خطوات التطبيع بين الاحتلال الاسرائيلي ودول خليجية بدعم مباشر من بعض الحكام.

ويظهر في إعلان المسلسل قصص حب بين مسلمين ويهود، وحاخامات يرتدون ثياباً يهودية، وطرق التعبد في ديانتهم، بالإضافة إلى شرارة الصراع بين اليهود وفئات المجتمع التي يغلب عليها المسلمون.

ويشارك في التمثيل إلى جانب الفنانة الكويتية حياة الفهد، الفنان محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبد المحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي.

والمسلسل من تأليف علي ومحمد شمس واخراج محمد جمال العدل، ويحاول المسلسل الترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، واختراق الشاشات العربية وخاصة في شهر رمضان المبارك، حسبما ذكرت المواقع.

ولا شك ان فكرة المسلسل انطلقت من أهمية ادخال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الى عمق المجتمع الخليجي وبعد سلسلة من المواقف الكويتية الرافضة للتطبيع.

يذكر أن الجهات الرسمية الكويتية رفضت منح الترخيص للمسلسل الذي يختلق قصصاً عاطفية لتسهيل فكرته السياسية الاساسية.