مسلسلات رمضان في أزمة بسبب كورونا

المستقلة /ألقى وباء كورونا بظلاله على مجرى تصوير مسلسلات شهر رمضان القادم، وذلك بعد بيان نقابة المهن التمثيلية عن تأجيل مشاهد المجاميع وعدم السفر إلى الخارج.

وقد أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بياناً جاء فيه: “انطلاقاً من قرارات مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير كافة، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي جاء في مقدمتها تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، تهيب بالسادة المنتجين لأشكال الدراما في الوسائط التكنولوجية (المسلسلات خاصة) القيام بالإجراءات الاحترازية”.

وتتضمن هذه الإجراءات: “تأجيل مشاهد المجاميع الكبيرة قدر المستطاع لحين صدور إشعار رسمي بعبور مرحلة الخطر، وعدم السفر إلى مواقع التصوير البعيدة بأعداد كبيرة، تلافياً لانتشار العدوى على نطاق واسع، والتزام كل الإجراءات الطبية الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة للأفراد، مثل تعقيم الأيدي بالمطهرات الكحولية وشرب المياه، وأخيراً تعقيم مواقع التصوير بالطرق الطبية الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية”.

وأفاد مصدر في نقابة المهن السينمائية، برئاسة مسعد فودة، بأن هناك قراراً سيصدر خلال الساعات القليلة القادمة، بشأن تصوير الأفلام السينمائية أيضاً