مسلسلات رمضان ..بالصور (خليك في البيت) في أبريل 17, 2020 أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام (المستقلة).. اعلنت العديد من القنوات الفضائية عن المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان المبارك. نستعرض هنا ابرز هذه المسلسلات عبر البوسترات الخاصة بها .. مسلسل النحات من بطولة باسل الخياط وامل بشوشة مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان مسلسل ونحب تاني ليه بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر مسلسل عمرو دياب بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر مسشلسل ام هارون بطولة حياة الفهد مساسل شاهد عيان بطولة حسن رداد مسلسل فرصة ثانية بطولة ياسمين صبري مسلسل لعبة النسيان بطولة دينا الشربيني مسلسل رجالة البيت بطولة احمد فهمي واكرم فهمي مسلسل الاختيار بطولة امير كرارة مسلسل الساحر بطولة علبد فهد و ستيفاني صليبا مسلسل اولاد ادم بطولة ماغي بوغصن ومكسيم خليل و دانييلا رحمة شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونااقرأ المزيد ... + + كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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