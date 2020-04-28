مسلسلات رمضان الأكثر تصدراً على مواقع التواصل الإجتماعي

(المستقلة)..ترقبنا لهذا العام العديد من المسلسلات التي كان من المفترض أن تشارك في هذا الموسم الرمضاني، ومع الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، لم تستطع العديد من المسلسلات الإلتحاق بهذا الموسم الرمضاني، ولكن لا يعني ذلك بأن المنافسة بين الدراما العربية في هذا الموسم أقل تشويقاً. بل بالعكس، فأن المنافسة في هذا الموسم قوية للغاية مع تنوع المسلسلات وتنوع قصصها والحقبات الزمنية التي تمثلها. ولكن خلال الأيام الماضية، تصدر عدد من أسماء المسلسلات الأكثر تداولاً حول الوطن العربي. إليك أبرزهم:

الإختيار

إقتباساً من شخصيات وأحداث حقيقية، لاقى مسلسل الإختيار والذي يحكي قصة البطل المصري الشهيد أحمد المنسي وهو أحد شهداء الجيش المصري، وتمثل قصة المسلسل نبذة عن قصة حياته وقصة استشهاده، تفاعلاً وتعاطفاً جماهيري كبير للغاية، وأشاد الجميع بالأداء المميز الذي يتحلى به النجم أمير كرارة واتقانه للشخصية، وبراعته في إبراز الجانب الإنساني للشهيد أحمد المنسي.

ويشاركه في العمل أحمد العوضي، دينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم. وشاركه إلى الأن مجموعة متميزة من ضيوف الشرف مثل آسر ياسين وأياد نصار ومحمد رجب وكريم محمود عبد العزيز. ويتطلع الجماهير في الحلقات المقبلة ضيوف شرف آخرين. وأن المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

أم هارون

أما في الدراما الخليجية فيتصدر مسلسل النجمة الكويتية حياة الفهد مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث غوغل، بسبب فكرته المميزة التي لم يتم تناولها من قبل في الدراما الخليجية. حيث يمثل حقبة زمنية قديمة في الكويت وتدور قصته حول امرأة يهودية تعيش في قرية صغيرة في الكويت، وكيف تواجه المجتمع المحيط بها وما تمر به من صعاب خلال حياتها اليومية.

ويشارك حياة الفهد في هذا العمل أحمد الجسمي وفخرية خميس وفاطمة الصفي والعديد من النجوم. وهو من تأليف محمد شمس وإخراج المخرج المصري محمد جمال العدل.

النهاية

وقبل بدء الموسم الرمضاني كان مسلسل النهاية من أكثر المسلسلات المترقبة خلال هذا الموسم. بسبب ابتعاد النجم الموهوب يوسف الشريف عن الدراما خلال الفترة الماضية. وأيضاً، كون المسلسل فريد من نوعه ويعتبر أول مسلسل خيال علمي يقام في الوطن العربي مما على سقف توقعات الجمهور للمسلسل. وبالطبع، لقد حقق المسلسل نجاحاً هائلاً منذ بداية عرضه بسبب قصته المميزة و المختلفة وجودة انتاج المسلسل الذي يأخذنا إلى الحقبة الزمنية المذكورة في المستقبل. فتدور قصته حول وضع العالم بعد سلسلة من الحروب التي أدت لإستهلاك العديد من طاقته وخلق أزمة في الطاقة والمؤونات الغذائية التي تحتكرها شركتين مسيطرين على أوضاع البلاد. وتقوم أحداثه في مدينة القدس حيث يقوم يوسف الشريف بدور المهندس زين الذي يعمل في شركة الطاقة ويواجه العديد من المصاعب بسبب القوانين المفروضة.

ويشارك في بطولة المسلسل النجم عمرو عبد الجليل النجمة ناهد السباعي وسهر الصايغ.وأن المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.

ب100 وش

ويأتي مسلسل نيلي كريم وآسر ياسين بين المسلسلات التي لفتت انظار الجماهير كونه دور مختلف عن ما تعودت عليه الجماهير من الثنائي، واتباعهما طابع مرح ومميز لتقديم شخصيتهما سكر ومراد. وتدور أحداث المسلسل عن سكر فتاة بسيطة تعمل في صالون تجميلي ولكن تحترف النصب والسرقة مع صديقيها لكي تقدر على متطلبات عائلتها. وعن مراد الذي يأتي أصله من عائلة غنية ولكنه أصبح مفلساً هو ووالدته بعد هروب والده ووفاة جده. ليلجأ مراد لإتباع حيل النصب ليستطيع أن يعيش في ذات المستوى المعيشي الذي تعود عليه هو ووالدته. ليلتيا الإثنين في إطار كوميدي ظريف والذي سنرى كيف سيتطور في الأيام المقبلة.

المصدر: .harpersbazaararabia