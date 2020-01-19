مسلح يطلق 60 طلقة من بندقية “كلاشينكوف” داخل ملعب الهلال السوداني

المستقلة / تعرض ملعب استاد الهلال (الجوهرة الزرقاء) لهجوم بالذخيرة الحية من شاب أطلق أكثر من 60 طلقة نارية في الهواء أمام العديد من المارة.

وبحسب موقع “سوداني نت”، ألقت الشرطة القبض على المتهم المخمور (بحسب وصف الموقع) وتم تسليم السلاح الذي كان يحمله (كلاشينكوف) إلى قسم الصناعات بأم درمان.

ولم يشر الموقع إلى وقوع إصابات أو ضحايا.

ويستضيف الهلال السوداني فريق الأهلي المصري بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد أسبوعين، وتحديدا يوم 1 فبراير المقبل على ستاد الهلال بأم درمان.

وجاء تعرض استاد الهلال للهجوم بعد أيام قليلة من غلق المجال الجوي السوداني.

جدير بالذكر أن الأهلي المصري يحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة الثانية بـ9 نقاط، فيما يحل الهلال ثالثا برصيد 6 نقاط.