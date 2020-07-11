مسلحون يهاجمون شاحنات تنقل عجلات امريكية بين الديوانية والسماوة

(المستقلة).. هاجم مسلحون مجهولون قافلة مؤلفة من اربع ناقلات لهجوم مسلح في منطقة النجمي بين الديوانية و السماوة..

وقالت مصادر ان الناقلات التي يقودها سواق عراقيين، كانت محملة بأثاث وعجلات عسكرية امريكية، يتم نقلها من قاعة التاجي الى الكويت .

وأوضح ان مسلحين يستقلون سيارات بيك اب أجبروا الناقلات على التوقف وانزلوا السواق ومن ثم اضرموا النار في الناقلات، وانسحبوا لجهة مجهولة.

وأشارت المصادر الى ان السواق تم احتجازهم بعد قدوم قوة من شرطة الديوانية لتدوين افادتهم ،باعتبارهم شهود عيان.

وأكدت ان المنطقة التي تم الهجوم فيها خالية من القوات الأمنية.