مسلةً الملك رمسيس تصل الي العلمين

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

وزارة الاثار: وصول مسلة الملك رمسيس الثاني الي مدينة العلمين الجديدة بعد نقلها من حديقة الأندلس بالزمالك

في تعاون وثيق بين وزارتي الاثار و الإسكان و شركة المقاولون العرب، ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة و الاثار والجهات الأمنية، و تحت إشراف أثريي و مرممي وزارة الاثار، وصلت منذ قليل الي مدينة العلمين الجديدة مسلة الملك رمسيس الثاني و التي كانت معروضة بحديقة الأندلس بالزمالك.

و اكد د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار ان قرار النقل جاء بعد موافقة اللجنة الدائمة للاثار المصرية و ان فريق العمل من اثريي و مرممي وزارة الاثار قاموا بدراسة و توثيق المسلة وعمل تقرير شامل عن حالتها قبل عملية النقل بالاضافة الي اتخاذ كافة إجراءات السلامة و التأمين لها حيث قام فريق من مرممي الوزارة باعمال الترميم الأولي و تدعيم وتغطية اجزاء منها بالفوم المقوي كما تم وضع المسلة في قفص من الحديد لضمان ثباتها مع استخدام وحدات مضادة للاهتزازات اثناء عملية النقل.

و أشار د. وزيري الي ان هذه المسلة أحد المسلات التي اقامها الملك رمسيس الثاني لتزين معبده في بررعمسو ثم نقلت الي مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية و تم نقلها الي حديقة الأندلس بالزمالك عام 1956.

و المسلة مصنوعة من حجر الجرانيت الوردي ويصل وزنها الي حوالي 90 طن، ويبلغ ارتفاعها حوالي 14 متر ، ويزين جوانبها الأربعة نقوش وألقاب الملك رمسيس الثاني.