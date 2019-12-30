مسعود يكشف تقديم الاتحادين العراقي والأردني ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027

(المستقلة)…كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، أن الاتحادين العراقي والأردني سيتقدمان بملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من البطولة في الصين 2023، وبعدها سيتم ترشيح دول أخرى لاستضافة الكأس في نسخة عام 2027.

وقال مسعود في حديث للمستقلة إن “الاتحاد الأردني لكرة القدم، خاطبنا بشكل رسمي، لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس اسيا 2027”.

وأوضح أن “الاتحاد العراقي وافق على تقديم الملف، لكن لم يتم تحديد الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة”، مبيناً انه “بحسب الملف، سيتم تقسيم المجموعات بين البلدين”.

ومن المرجح ان تتقدم لبنان وإيران والكويت وعمان لاستضافة البطولة.