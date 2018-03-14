مسعود بارزاني يعلق على رفع الحظر الجوي الدولي عن مطارات كوردستان

(المستقلة)… عدّ زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الأربعاء رفع الحظر الجوي الدولي عن مطارات إقليم كوردستان “خطوة جيدة” لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وكتب بارزاني على مواقع التواصل الاجتماعي انه “يعتبر رفع حظر الطيران الدولي عن إقليم كوردستان خطوة جيدة نحو حل القضايا العالقة بين الجانبين”.

غير ان بارزاني استدرك بالقول انه “من الضروري ان يتذكر الجميع ان المشاكل والقضايا القائمة بين إقليم كوردستان والدولة العراقية لا يمكن اختزالها من خلال المسائل المتعلقة بالمطارات والميزانية بل هي معنية بالمسائل السياسية والوطنية والتاريخية والدستورية والانسانية والاقتصادية”.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن يوم الثلاثاء اعادة افتتاح مطاري اربيل والسليمانية للرحلات الدولية بعد حظر استمر أكثر من 5 أشهر.

وعبر بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي الى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا امس عن ترحيب الولايات المتحدة بقرار رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية عن مطارات إقليم كوردستان، فيما رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في القرار نفسه.

رحبت الحكومة البريطانية وعلى لسان وزيرها لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اليستر بيرت، بالقرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي القاضي برفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية عن مطارات إقليم كوردستان.(النهاية)