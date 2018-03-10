مسعود بارزاني : يتم التعامل مع كوردستان بعقلية الإنكار والتهميش مستمرة

(المستقلة)… اعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في بيان بمناسبة ذكرى اتفاقية 11 آذار، اليوم السبت، ان هذه الاتفاقية وجميع الاتفاقيات اللاحقة بما فيه الدستور العراقي لعام 2005 قامت بغداد بخرقها جميعا.

وقال بارزاني في بيان نشره في موقعه الخاص ان اليوم تمر الذكرى الثامنة والاربعون للاتفاقية بين الشعب الكوردستانية والحكومة العراقية والتي اعترفت ببعض من حقوق الشعب الكوردستاني.

واضاف بارزاني انه بعد 48 عاما وبعد سياسة الابادة العامة (جينوسايد) الشعب الكوردستاني واجتياز المراحل المختلفة فان هذه الاتفاقية وجميع الاتفاقيات الاخرى بما فيه دستور عام 2005 تم خرقها من قبل بغداد.

واكد بارزاني انه بعد تاريخ مليء بالكوارث فإنه يتم التعامل مع شعب كوردستان لحد الان بسياسة مواصلة كسر الشراكة ولازالت عقلية الانكار والتهميش مستمرة.(النهاية)