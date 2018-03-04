مسعود البارزاني معلقا على الموازنة فليعلم شعبنا مع أي عقلية يتم التعامل هناك

(المستقلة)… رأى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني تصويت على البرلمان العراقي على حصة الاقليم بالموازنة الاتحادية تقويض للتوافق والحقوق الدستورية.

وقال بارزاني في بيان بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لانتفاضة كوردستان إن “إنجازات الانتفاضة درس مهما لكوردستان، فحقوقنا وحريتنا لاتمنح بل يجب ان يتنزعها شعبنا”.

وعلق بارزاني على التصويت على حصة اقليم كوردستان بالموازنة الاتحادية من دون حضور الكورد المقاطعين “ما حدث في البرلمان العراقي كان خطوة واضحة أخرى في تقويض توافق الآراء وتقاسم السلطة والتوازن والحقوق الدستورية لكوردستان”.

واضاف “نحن بحاجة إلى أن تجتمع جميع الأحزاب في كوردستان، وأن تتحد لاتخاذ قرار مناسب. وفليعلم شعبنا مع اي عقلية يتم التعامل هناك”.

بعد مخاض عسير أقر البرلمان العراقي أمس قانون الموازنة العامة لسنة 2018، منهياً أشهراً من الخلافات على معظم فقرات القانون،خصوصاً مخصصات “الحشد الشعبي” والمحافظات المنتجة للنفط، في وقت قاطع النواب الكورد الجلسة احتجاجاً على خفض حصة الإقليم من 17 في المئة إلى 12,6 في المئة، مهددين بمقاطعة العملية السياسية ، وبلغت النفقات العامة في الموازنة 88 بليون دولار، والعجز 11 بليون دولار، يُغطى من القروض الداخلية والخارجية.(النهاية)