مسشفی الطفل فی میسان تتسلم اجهزة طبية يابانية حديثة

(میسان)/علي قاسم الكعبي/.. أعلنت دائرة صحة ميسان الاثنين ، عن وصول عدد من الأجهزة الطبية الحديثة والمجهزة من قبل وزارة الصحة والبيئة ضمن العقد المبرم مع إحدى الشركات اليابانية الرصينة .

وقال الدكتور علي العلاق مدير صحة ميسان “تم تجهيز دائرتنا بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة والتي تستخدم في صالات العمليات والعناية المركزة والطوارئ والردهات والاستشاريات لسد النقص الحاصل في مستشفى الطفل والولادة ومستشفيات المحافظة والمراكز التخصصية

واوضح ان هذة الاجهزة عبارة عن منظومة مركزية لمراقبة المرضى عدد (5) وكل منظومة تتكون من (12) جهاز مراقبة مريض و أجهزة تخطيط القلب عدد (20 ) و أجهزة الصدمة الكهربائية عدد (40) وجهاز مراقبة خاص للعمليات والتخدير عدد (5 )و جهاز قياس نسبة الأوكسجين بالدم منضدي عدد (10) بالاضافة الى أجهزة مراقبة المرضى صغير وخاص للردهات عدد (٣٠) .

ونوه العلاق الی ” ان هذا التجهيز تعويضاً للأجهزة الطبية التي تعرضت للضرر جراء الحريق الذي حصل العام الماضي في مستشفى الطفل والولادة من قبل الشركة وبنفس المواصفات

،مؤكد بانه سيتم خلال الأسبوعين القادمين فحصها ومطابقتها من قبل اللجان الطبية والهندسية المختصة و توزيعها على المؤسسات المستفيدة للمباشرة بإجراءات النصب والتشغيل والتدريب .