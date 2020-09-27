مسرور برزاني يفتتح العام الدراسي في اقليم كردستان العراق

المستقلة/ – قرع رئيس وزراء اقليم كوردستان جرس بدء العام الدراسي الجديد في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وجرت مراسم بدء العام الدراسي في احدى المدارس في منطقة بحركة وبحضور وزير التربية في الاقليم آلان حمه سعيد، ومحافظ اربيل فرست صوفي.

وقال بارزاني في كلمة له بهذه المناسبة انه “سعيد بقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد”، مؤكدا ان “كورونا كان له تأثير سيء على المسيرة التعليمية وعلى الاقتصاد في العالم بأسره واقليم كوردستان لم يكن بمعزل عن تداعيات الفيروس”.

واضاف “مستمرون في تنفيذ برنامجنا الحكومي، و نبذل المساعي والجهود كافة للتقليل من تأثير الازمات”، مردفا بالقول “لدينا خطة جيدة لتطوير مجال التربية والتعليم في الاقليم”.

وتابع بارزاني بالقول ان “الاساتذة والمعلمين كانوا دائما في مقدمة من يخدمون اقليم كوردستان”، مشددا على انه “يتعين ان يتحصل الطلبة على التعليم بشكل يليق بهم”.

ولفت رئيس الحكومة الى ضرورة حماية المكتسبات المتحققة في الاقليم والحفاظ عليها وعدم الاستماع الى الاصوات التي تريد النيل من تلك المكتسبات والتثبيط من عزيمة من يريد تقديم الخدمة لكوردستان، قائلا “مستمرون في الايفاء بما وعدنا به منذ بداية تشكيل الحكومة”.

وعن التدابير الوقائية مع انطلاق العام الدراسي قال بارزاني مخاطبا الطبلة والتدريسيين والموظفين العاملين في مجال التربية والتعليم “سلامتكم اهم شي بالنسبة لنا”، داعيا اياهم الى الالتزام بالتعليمات والاشادات الصحية وارتداء الكمامات والقفازات والحرص.