مسرور بارزاني يتعهد بالاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة لإكوردستان

(المستقلة)… تعهد رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني يوم الاربعاء بتشكيل حكومته خلال الفترة القانونية المحددة لها.

واعرب بارزاني في بيان رسمي عن شكره لزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، وللحزب، وبرلمان اقليم كوردستان وجميع الاطراف التي اسهمت في ترشيحه ومنحه الثقة للمنصب، معبرا عن شكره ايضا لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني على اصداره مرسوما رئاسيا في تكليفه برئاسة الحكومة.

واضاف رئيس الحكومة المكلف انه “سيسعى الى تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان خلال 30 يوما”، داعيا الاحزاب السياسية في اقليم كوردستان الى تحمل المسؤولية “الوطنية” في مساعدته على اكمال تشكيل الحكومة.

اصدر رئيس اقليم كوردستان الجديد نيجيرفان بارزاني، مرسوما رئاسيا بتكليف مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

وامام مسرور بارزاني مدة شهر لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي التكليف عقب تنصيب نيجيرفان بارزاني اول امس رئيسا لاقليم كوردستان، خلال مراسم مهيبة حضرها اكثر من 1000 شخصية.

وصوت برلمان اقليم كوردستان وباغلبية الحضور على تسمية مسرور بارزاني رئيسا للحكومة الجديدة. (النهاية)