مسرور بارزاني يبحث مع وزيرة الهجرة ملف عودة النازحين

المستقلة … اكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان الإقليم سيظل نموذجاً مشرقاً للضيافة وملاذاً للمضطهدين .

وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني أن الأخير “استقبل اليوم، وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو والوفد المرافق لها”.

وأوضح أنه “جرى في الاجتماع، بحث آخر التطورات في العراق ومنها ما يتعلق بملف النازحين ولا سيما في إقليم كوردستان والمساعي الرامية لعودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم الأصلية”.

وتابع ان “وزيرة الهجرة والمهجرين، ثمنت جهود حكومة إقليم كوردستان في احتضان النازحين ورعايتهم جميعاً وتقديم كل ما يحتاجون إليه بدون أي تفرقة أو تمييز”.

وأشار رئيس الوزراء وفقاً للبيان، إلى أن “حكومة إقليم كوردستان مستمرة في توفير سبل الحياة الكريمة لأكثر من مليون ومئتي ألف لاجئ ونازح على الرغم من الظرف الاقتصادي العصيب الذي يمر به الإقليم، كما دعا المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية إلى القيام بواجبيهما ومساعدة الإقليم في هذا الصدد”.

وقال رئيس الحكومة: “سيظل إقليم كوردستان نموذجاً مشرقاً لكرم الضيافة وملاذاً آمناً لكل من يلوذ به هرباً من الإرهاب والاضطهاد”.