مسرور بارزاني يبحث مع مستشار بريطاني ملف مكافحة الارهاب
المستقلة .. استقبل رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، وفداً عسكرياً بريطانياً رفيع المستوى برئاسة السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط ، وبحث معه آخر المستجدات على الساحة العراقية وفي المنطقة.
واكد الجانبان ، بحسب بيان لحكومة الاقليم ، ضرورة تهدئة الاوضاع وحل النزاعات بالحوار والسبل السلمية، كما شددا على :” ان الحرب ضد داعش لم تنته بعد، الامر الذي يحتم على المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة العراق بمجال مكافحة الارهاب “.
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