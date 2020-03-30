مسرح إسطنبولي يُطلق عروضاً سينمائية وورش تدريبية “لايف”

(المستقلة)..أعلنت إدارة “مسرح إسطنبولي” و”جمعية تيرو للفنون” عن اقامة ورشات عمل تدريبية للأطفال، والشباب، تتناول الرسم، وكتابة السيناريو، عبر البث المباشر على الإنترنت، الى جانب عزمها تنفيذ مشروع “من الشباك” الذي يتضمن انتاج فيلم سينمائي قصير عبر الموبايل .

ودعت المهتمين الى تصوير مقطع فيديو بالهاتف المحمول، من شرفات منازلهم، على أن يتضمن الشريط، قصة، أو اغنية، أو قصيدة، أو عزفاً للموسيقى والمدة الأقصى لإرسال الفيديو ويجب أن لا يتخطى الدقيقتين لغاية 31 آذار/مارس القادم.

كما وأطلقت الجمعية عبر صفحتها عروضاً مجانية للأفلام السّينمائية القصيرة والتي شاركت مؤخراً في مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، ومجموعة أفلام قصيرة إنتاج تيرو للفنون .

وأحيت احتفالية “اليوم العالمي للمسرح” والذي يُصادف في 27 مارس/آذار من كل عام، وهي مناسبة لإعادة التذكير بواقع أب الفنون وتاريخه ودوره.

وقال مؤسّس “المسرح الوطني اللبناني” الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي: بسبب الظروف التي تعاني منها البشرية اقتصرت الاحتفالية الرمزية من خلال البث المباشر لرسائل المسرحيين المسجلة من منازلهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ، وإضاءة المبنى الخارجي للمسرح الوطني اللبناني بالشموع كتحية إلى أرواح ضحايا المرض من فيروس كورونا.

وتعمل جمعية تيرو للفنون على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وتقديم السينما لأي مُخرج يريد عرض فيلمه بالمجان، والى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات في الخارج وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم ، وتعريف الجمهور بتاريخ السينما المحلية والعالمية، بالإضافة الى اللامركزية في العروض عبر “باص الفن السلام” للعروض الجوالة .

وتعمل على فتح منصّات ثقافية في لبنان، من “سينما الحمرا” في مدينة صور و”سينما ستارز” في مدينة النبطية و”سينما ريفولي” التي تحوّلت إلى المسرح الوطني اللبناني، أوّل مسرح وسينما مجانية في لبنان، منصّة ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية شهدت على إقامة الورش والمهرجانات المسرحية والسينمائية والموسيقية من مهرجان صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر والحكواتي ومونودراما المرأة ومهرجان أيام فلسطين الثقافية ، ومهرجان تيرو الفني، ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة .