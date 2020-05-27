مسح ميداني في صحراء الانبار وكربلاء  بحثا عن مواد متفجرة

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ مسح ميداني لقسم مكافحة المتفجرات في صحراء محافظتي الانبار وكربلاء بحثا عن مواد متفجرة ومخلفات حربية .

وذكر مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “قسم مكافحة المتفجرات وبالاشتراك مع القوات الامنية والجيش نفذا عملية امنية شاملة بمسح ميداني في صحراء الانبار وكربلاء بحثا عن مواد متفجرة ومخالفات حربية للحفاظ على أمن المواطنين “.

وقال إن تنفيذ الحملة جاء بتوجيه من قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني، عند لقائه مع مدراء الاقسام وامري الافواج الأمنية، لغرض تعزيز الجهد الامني لحماية المدينة.