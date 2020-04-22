مسح عشوائي لـــ 1200 مواطن في كربلاء يثبت خلوهم من كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن الناطق الرسمي لخلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا في صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن قيام القطاعات الاربعة للدائرة باجراء مسح عشوائي للمواطنين.

وقال الدكتور محمد الوكيل في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المسح شمل أخذ 1200 عينة مختبرية من المواطنين من قطاعات دائرة الصحة الاربعة ، وارسالها الى مختبر الصحة المركزي في بغداد ” .

وأكد إن ” النتائج ظهرت سليمة ( سالبة ) ” لجميع العينات التي تم اخذها.