مسح عشوائي لـــ 1200 مواطن في كربلاء يثبت خلوهم من كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن الناطق الرسمي لخلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا في صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن قيام القطاعات الاربعة للدائرة باجراء مسح عشوائي للمواطنين.

وقال الدكتور محمد الوكيل في تصريح لــــ ( المستقلة )   إن “المسح شمل أخذ 1200 عينة مختبرية من المواطنين من قطاعات دائرة الصحة الاربعة  ، وارسالها الى مختبر الصحة المركزي  في بغداد ” .

وأكد إن ” النتائج  ظهرت سليمة ( سالبة ) ” لجميع العينات التي تم اخذها.

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