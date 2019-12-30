مستقلون تدعو الفعاليات السياسية الى توحيد موقفها دفاعا عن العراق وسلامة مواطنيه

مستقلون تدعو الفعاليات السياسية الى توحيد موقفها دفاعا عن العراق وسلامة مواطنيه

المستقلة.. دانت كتلة مستقلون انتهاك القوات الامريكية السيادة العراقية باستهدافها مقرات لهيئة الحشد الشعبي داخل اراضي البلاد.

وذكر بيان للكتلة ان: وجود القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية هو لدعم جهود الحكومة العراقية في حربها ضد الارهاب والذي كانت فصائل الحشد الشعبي في طليعتها في معركتنا ضد داعش دفاعا عن الانسانية أمام اشد هجمة ارهابية شرسة.

واكدت الكتلة ان: تواجد القوات الأمريكية وعملياتها في اجوائنا تحكمها الاتفاقية الأمنية بين البلدين والتي لا تجيز أي نشاط عسكري أو أمني بدون موافقة الحكومة العراقية ولحماية امن وسيادة العراق لا انتهاكها.

ودعت الحكومة العراقية الطلب من الولايات المتحدة الإلتزام ببنود الاتفاقية وبخلافه إعادة النظر بها والغائها إن لم توفر الحماية للعراق.

ودعت الكتلة ايضا في بيانها كافة الفعاليات السياسية توحيد موقفها للدفاع عن سيادة العراق وسلامة مواطنيه./انتهى