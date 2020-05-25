مستعجل الى السيد رئيس الوزراء..إسالة الماء تمارس الارهاب على مواطني حي الميكنيك!!

حامد شهاب

سيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.. منذ أشهر ونحن نتوجه بالرجاء الى إسالة ماء بغداد وامانة بغداد بايجاد حل لمأساة انقطاع الماء عن محلة 836 زقاق 7 وأزقة اخرى منذ أشهر، لكن الوقاحة بلغت الى حد قطع الماء بالكامل عن محلة 836 زقاق 7 قبل العيد واثناءه ، لفترة اربعة ايام كاملة بلياليها ، ولم تصلهم قطرة واحدة، لمجرد ان اهالي المنطقة قدموا شكوى عبر صفحة إسالة الماء على مسؤول الماء في حي الميكانيك، وعانينا في فترة العيد من محنة انسانية رهيبة ، تمثلت في ان عشرات العوائل بقيت بلا ماء منذ أربعة أيام!!

سيادة رئيس الوزراء .. الا يعد من يمارس العقوبة على أهالي حي بأكمله يعد عملا ارهابيا، لايقل خطورة عمن يمارس الارهاب ضد الشعب العراقي؟ أجل يفترض من يقدم على قتل العراقيين بطريقة حرمانهم من الماء عملا ارهابيا يحاكم وفق قانون 4 إرهاب، كونه عملا يمس بكرامة البشر ويعرض حياتهم لمخاطر الموات والهلاك، وتحول عيد الفطر الى مأساة رهيبة تضاف الى مآسي الشعب العراقي الاخرى وجائحة كورونا!!

سيادة رئيس الوزراء..ناشدنا السيد مدير عام اسالة الماء وأمانة بغداد أكثر من مرة واخرها قبل العيد بيوم، بأننا نتعرض لابادة جماعية من قبل مسؤول صغير بأمانة بغداد، عرض عشرات الالاف من العوائل لمخاطر الهلاك والموت ، وهو عمل ارهابي يضاهي كل من يستهدف العراقيين ويؤدي الى الحاق الضرر بهم وبحياتهم ويعرض مستقبل مخاطرهم للموت والهلاك!!

نناشدك سيادة رئيس الوزراء مرة أخرى التدخل.. إذ سبق ان وجهت مناشدة قبل خمسة ايام الى الرئاسات الثلاث للتدخل لانقاذنا من مخاطر تصرف شخصي من موظف بسيط بإسالة الماء ، ويبدو انه فقد ضميره ومسؤوليته الاخلاقية امام مستقبل منطقة..وكلنا امل بانقاذنا من هلاك كارثي ان استمر الوضع لساعات مقبلة..مع التقدير.