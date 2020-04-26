مستشفيات ووهان خالية من أي إصابة بكورونا

(المستقلة)..أعلن مسؤول في مجال الصحة للصحفيين، اليوم الأحد، إن مستشفيات مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها جائحة فيروس كورونا العالمية، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية مي فنغ: “آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 نيسان، كان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفرا، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد”.

وسجلت المدينة 46452 حالة إصابة أو 56 بالمئة من إجمالي الإصابات على مستوى الصين. وشهدت 3869 وفاة أو ما يمثل 84 في المئة على مستوى البلاد.

المصدر: سكاي نيوز عربية