(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاحد ، عن ولادة 672 طفلا في مستشفى الشطرة العام خلال الشهر الماضي .

وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” صالة الولادة في مستشفى الشطرة العام سجلت في شهر تموز الماضي ولادة 672 طفلا ، توزعت بواقع 304 ذكرا ، و 368 انثى “.

ونوه الى ان ” صالة الولادة في مستشفى الشطرة العام مجهزة بكافة المستلزمات الضرورية ، والملاكات الطبية والتمريضية المتخصصة لاستقبال جميع الحالات من القرى والنواحي التابعة الى قضاء الشطرة الواقع الى الشمال من محافظة ذي قار “.