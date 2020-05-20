مستشفى الشطرة يستأصل ورما من مريضة يزن 2.5 كيلو غرام 

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اجريت عملية جراحية طارئة في مستشفى الشطرة العام لاستئصال ورم في رحم مريضة تبلغ من العمر 45 عاما .

وقال بيان صادر عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مريضة تعاني من الم شديد وانتفاخ في البطن ، وبعد التحاليل والفحوصات تبين وجود ورم كبير في الحوض يمتد الى التجويف البطني “.

وتابع البيان ان ” المريضة خضعت لعملية جراحية طارئة واستأصل الورم الذي يزن 2.5 كيلو غرام مع الحفاظ على الرحم “.

واشار الى ” نجاح العملية الجراحية وتماثل المريضة للشفاء وهي بصحة جيدة “.