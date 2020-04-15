مستشفى الاطفال كربلاء يباشر العمل بجهاز فصل مكونات الدم

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. باشر مستشفى كربلاء التعليمي للأطفال ، اليوم الاربعاء، العمل بجهاز (سبكتره أوبتيا ) لفصل مكونات الدم ، وذلك بإجراء عمليات تبديل بلازما الدم العلاجية، إضافة الى الفائدة المهمة لمصابي فايروس كورونا “.

وقال مدير المستشفى الدكتور احمد السعدي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الجهاز الجديد يقدم خدمات لأطفال المحافظة والزائرين ، ويعالج أمراض عديدة “.

وأوضح إن “الامراض المعالجة شملت ( شلل الأعصاب المحيطية ، مرض كولين بري ، متلازمة آدم ، متلازمة كود باستر، فشل الكبد الحاد ، الوهن العضلي المميت ، تحلل الدم المناعي ، مرض (TTP) البربرة الناتج عن تحطم الصفيحات الدموية ، حالات زيادة الدم (البوليسايثيميا) ، داء الذئب الإحمراري “.

وأضاف إن “هذه التقنية العلاجية التي نالت موافقة وكالة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرا ، لها فائدة مهمة في جائحة فايروس كورونا الحالي ، حيث ثبت بالتجارب السريرية فائدة البلازما المستخلصة من المرضى المتعافين من الفيروس ذاته ” .