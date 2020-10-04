مستشار : غلق السفارة الامريكية سيكون له اثار سلبية دولية لايحمد عقباها

مستشار : غلق السفارة الامريكية سيكون له اثار سلبية دولية لايحمد عقباها

المستقلة / – اكد المستشار في وزارة المالية حازم هادي ان : غلق السفارة الامريكية في بغداد سيبعد المؤسسات المالية الدولية عن الاستمرار بمنح المعونات للعراق.

وقال حازم هادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد , ان : الولايات المتحدة هي من تحمي اموال العراق في الخارج وواردات النفط من تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالتعويضات لحساب القطاع الخاص.

واضاف هادي ان : الولايات المتحدة هي الجهة الضاغطة على المؤسسات المالية الدولية لتقديم العون للعراق .

وبين ان غلق السفارة سيكون له اثار سلبية دولية لايحمد عقباها بحيث يطلق يدها بتدمير المنشات العسكرية التي تعتقد بانها المسؤولة عن ضربها.