مستشار سابق لأردوغان يعلن ردّته عن الإسلام

المستقلة /أعلن أتيلجان بايار، المستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتداده عن دين الإسلام واعتناق عقيدة الربوبية.

وقال بايار، في تغريدة نشرها يوم 29 مارس على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “من هنا أعلن أنني أودع الدين وأعتنق الربوبية. وفي حال توجد أي مواقف (للمتابعين) حول ذلك فأود الاستماع إليها”.

وبايار، الذي يعمل حاليا في مجال الصحافة، سبق أن اشتغل مستشارا استراتيجيا في الحملات الانتخابية لأردوغان.

وتعتبر الربوبية مذهبا فكريا يؤمن بوجود إله عظيم خلق الكون وبأن هذه الحقيقة يمكن الوصول إليها باستخدام العقل ومراقبة العالم الطبيعي وحده دون الحاجة إلى أي دين.