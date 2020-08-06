مستشار : زيارة الكاظمي لـ واشنطن ستثير جدلا من قبل المعارضين للحوار
المستقلة / متابعة /- كشف رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين عن موعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن ، متوقعا حصول جدل داخلي كبير من المعارضين للحوار.
وقال علاء الدين في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس :” ان الجولة الثانية للحوار الستراتيجي بين العراق وامريكا ستعود الى الطاولة بعد تحديد موعد لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي دونالد ترامب في العشرين من آب الحالي”.
واوضح :” ان هذه الجولة لها اهمية كبيرة لتحديد دور امريكا وقوات التحالف في العراق، ومن المتوقع حصول جدل داخلي كبير من المعارضين للحوار”
الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي بين #العراق وامريكا يعود على الطاولة بعد تحديد موعد لقاء رئيس الوزراء @MAKadhimi والرئيس الامريكي @realDonaldTrump في ٢٠ آب
هذه الجولة لها اهمية كبيرة لتحديد دور امريكا وقوات التحالف في العراق
من المتوقع حصول جدل داخلي كبير من المعارضين للحوار pic.twitter.com/SXZPi4ptk4
— Farhad Alaaldin (@farhad965) August 6, 2020
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