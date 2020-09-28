مستشار خامنئي العسكري : تلقينا اموالاً بالدولار من العراق

المستقلة/- كشف المستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي، أن بلاده تلقت دفعات مالية نقدية نظير مساعداتها في العراق.

وقال صفوي في تصريحات له اليوم إن النظام الإيراني تلقى أموالاً بالدولار في كل مرة من مساعدته فيها العراق، مضيفاً: “أما في سوريا فقد وقعنا عقودا مع السوريين وسنحصل على أشياء بالمقابل، حتى وإن كان الروس يستفيدون من سوريا أكثر مما تستفيد إيران”، بحسب ما نقلته وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية.

إلى جانب ذلك، اعترف المسؤول الإيراني بدعم بلاده للعديد من الدول الشيوعية في العالم بينها فنزويلا، لافتاً إلى أن السلطات الإيرانية استملت سبائك ذهبية، بدلاً عن شحنات الوقود، التي زودت فنزويلا بها، مؤخراً.(النهاية)