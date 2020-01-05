مستشار ايراني :الامريكيون هم من بدؤوا الحرب وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة

المستقلة / متابعة /- اكد حسن دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن رد بلاده على مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني سيكون عسكريا، وضد مواقع عسكرية.

وقال دهقان في حديث لشبكة “CNN” الأمريكية ، تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، “دعني أقول لك أمرا واحدا، قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسع أبدا للحرب ولن نسعى لها… الأمريكيون هم من بدؤوا الحرب وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم”.

وتابع: “الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى إعادة الكرّة”.

وتعليقا على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما قاله عن تحديد 52 هدفا في إيران إن أقدمت طهران على أي عمل ضد الأمريكيين، أو المصالح الأمريكية، قال دهقان إنها “سخيفة وغريبة”.

ولفت إلى أن ترامب “لا يعرف القانون الدولي ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة“.