مستشار الكاظمي ينفي التوصل الى اتفاق بشأن اعتماد الدوائر المتوسطة

المستقلة / – نفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، توصل اجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية امس الأول الاثنين الى اتفاق بشأن اعتماد الدوائر المتوسطة.

وقال الهنداوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه المستقلة اليوم الاربعاء، إنه ينفي “االتوصل إلى اتفاق او تفاهم بشأن ما يسمى “الدوائر الوسطية” أو “المتوسطة” للخروج من عقدة المادة (15) في قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر المتعددة”.

وأضاف الهنداوي، أن “الأمر عائد الآن لمجلس النواب من أجل الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات”.

وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، كشفت في تصريح لـ/المعلومة/، امس الثلاثاء عن معلومات تفيد بأن اجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية مساء الاثنين، قد توصل الى حل بشأن الاتفاق على اعتماد “الدوائر الوسطية”.