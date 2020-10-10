مستشار الكاظمي يطالب مفوضية الانتخابات اكمال التسجيل البايومتري

المستقلة/ – اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي،على مباشرة مفوضية الانتخابات “فوراً” بعملية إكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين استعدادا للانتخابات المبكرة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة توصف بـ”الحاسمة” بشأن المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد الخاصة بالدوائر الانتخابية، والتي تواصل إثارة الخلافات والجدل بين القوى السياسية.

وشدد الهنداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم السبت، على “ضرورة إسراع مجلس النواب بإصدار قانون الانتخابات الجديد كشرط لازم لإجراء الانتخابات المقبلة”، مضيفا “استئناف التسجيل البايومتري للناخبين لا يستدعي انتظار القانون أو إقرار الميزانية وأي إجراء من خارج المفوضية”، ومشيرا الى أن “تخصيصات ميزانية التسجيل البايومتري متوفرة لدى المفوضية”.

ومن بين المقترحات التي أشار لها الهنداوي لزيادة عدد الناخبين الممكن تسجيلهم يومياً، “توجيه فرق جوالة للتواجد في المؤسسات الرسمية الخدمية والدراسية التي يرتادها المواطنون لتقوم بتسجيلهم في حال موافقتهم، فضلاً عن مقترح باعتبار البطاقة الانتخابية البايومترية احدى الهويات الرسمية لحصانتها الثابتة”.