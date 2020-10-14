مستشار الكاظمي يتهم قوى سياسية محاولة عرقلة اجراء الانتخابات بموعدها

المستقلة / – حذر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، من عدم إمكانية اجراء الانتخابات حتى ولو بعد 10 سنوات في حال بقاء الأوضاع الحالية على ما هي عليه، متهما قوى سياسية بمحاولة عرقلة اجراء الانتخابات بموعدها.

وقال الهنداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إنه “اذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه حاليا (في إشارة الى عدم انجاز قانون الانتخابات) فاننا لن نقدر على اجراء الانتخابات حتى بعد 10 سنوات وليس في موعدها”.

وأضاف الهنداوي، أن “هناك قوى سياسية تحاول عرقلة اجراء الانتخابات النيابية المبكرة”، مشيرا إلى أن “مفوضية الانتخابات هي الأخرى تشهد صراعات عليها”.

واوضح مستشار الكاظمي أن “عدالة ونزاهة قانون الانتخابات مرهونة بتطبيق القانون”، مؤيدا بعض الانتقادات التي وجهت لقانون الانتخابات.