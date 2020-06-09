مستشار الكاظمي : نعمل على ضمان رواتب الموظفين للاشهر المقبلة والاستقطاع فقط على الدرجات العليا

( المستقلة)…. أكد مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، أنه سيتم العمل على ضمان رواتب الموظفين في الاشهر المقبلة، مشيراًالى أن استقطاع الرواتب سيكون فقط على الموظفين بالدرجات العليا.

وقال داوود خلال مؤتمر صحفي حضرته ( المستقلة) اليوم الثلاثاء ، إن “الوضع الاقتصادي ليس بحالة جيدة“، مؤكداً أن“استقطاع الرواتب سيكون فقط على الموظفين بالدرجات العليا ونسبة الاستقطاع اقل من ١٠ بالمئة“.

وأضاف :“سنعمل على ضمان رواتب الموظفين بالشهر المقبلة“، مبيناً أن “المورد النفطي ليس كافياً لسد النقص الماليةفي البلاد“.

وأوضح داوود، أنه “من المتوقع أن الحزمة الإصلاحية الثانية ستكون داعمة للقطاع الخاص تشجيع الاستثمار ودعمالسوق الداخلية“.

وأكد داود أن “الحوار مع واشنطن سيبدأ يوم غد وسيتضمن ملفات اقتصادية وثقافيةوزراعية وصناعية“.( النهاية)