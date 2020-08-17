مستشار الامن الوطني يستقبل الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر

المستقلة /- استقبل مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي أمين عام المشروع العربي في العراق، خميس الخنجر.

وقال بيان للمستشارية تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، ان الاعرجي ناقش مع الخنجر آخر المستجدات على الساحة العراقية خصوصا، والإقليمية والدولية بشكل عام، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود السياسية لإكمال استحقاقات المرحلة المقبلة.

وأعرب الخنجر، عن تفاؤله بتحقيق أعلى درجات الاستقرار وترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية، ودعمه لكل ما من شأنه تعزيز أمن المواطن والدولة، على حد سواء.

كما ناقش الجانبان مجمل ما يدور من حراك حكومي وبرلماني لتلبية متطلبات العراقيين، والتأكيد على رعاية مصالح وحقوق جميع العراقيين .

من جهته أكد مستشار الأمن الوطني أن العراق يمرّ بمرحلة سيتمخض عنها ما يسعى اليه العراقيون، في بلد آمن مزدهر ومستقر.