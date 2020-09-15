مستشار الامني الوطني يؤكد على اهمية التعاون الامني مع مصر
المستقلة / متابعة /- استقبل مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي السفير المصري في بغداد علاء موسى ، مشددا على أهمية التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق ومصر .
وقال الاعرجي في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، انه وخلال استقبالنا سفير جمهورية مصر العربية في بغداد، السيد علاء موسى … شددنا على أهمية التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق ومصر، وتبادل الزيارات التي من شأنها تعزيز التواصل الأخوي وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.
خلال استقبالنا سفير جمهورية مصر العربية في بغداد، السيد علاء موسى … شددنا على أهمية التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق ومصر، وتبادل الزيارات التي من شأنها تعزيز التواصل الأخوي وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات. pic.twitter.com/SnxmYNA0tC
— قاسم الاعرجي (@qassimalaraji) September 14, 2020
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