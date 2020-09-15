مستشار الامني الوطني يؤكد على اهمية التعاون الامني مع مصر

المستقلة / متابعة /- استقبل مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي السفير المصري في بغداد علاء موسى ، مشددا على أهمية التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق ومصر .

وقال الاعرجي في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، انه وخلال استقبالنا سفير جمهورية مصر العربية في بغداد، السيد علاء موسى … شددنا على أهمية التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق ومصر، وتبادل الزيارات التي من شأنها تعزيز التواصل الأخوي وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.