مستجدات كورونا حول العالم ..

(المستقلة)..أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة باتت تعتبر فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والذي يتفشّى حول العالم “وباء عالمياً”.

وصرّح للصحافيين في جنيف “يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنه وباء عالمي .. لم نشهد مطلقاً في السابق انتشار وباء عالمي بسبب فيروس كورونا”.

قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم، الأربعاء، عن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما يرفع عدد الإصابات إلى 262 في الدولة الخليجية.

وقالت الوزارة إن الإصابات سجلت “لدى وافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن اصابتهم بالفيروس” مشيرة إلى أنهم كانوا يقيمون بمجمع سكني واحد.

الكويت

أعلنت الكويت اليوم، الأربعاء. تعليق الرحلات الجوية التجارية إلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الجمعة وذلك حتى إشعار آخر بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد (كونا).

وستقتصر الرحلات على الكويتيين وأقاربهم.

وقالت كونا إنّه تقرّر تعليق “رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتباراً من يوم الجمعة حتى إشعار آخر”، وتمّ أيضاً منع التواجد في “المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق”.

إيران

قالت وكالة فارس الإيرانية اليوم، الأربعاء، إن النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) إضافة إلى مسؤولين آخرين في الحكومة الإيرانية.

وأضافت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن إسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني، ووزير الثقافة، أصغر مونيسان، ووزير الصناعة رضا رحماني، مصابون بكوفيد-19.

وكانت إيران أعلنت سابقاً اليوم عن 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز “بناء على نتائج فحوص مخبرية جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة”.

وأضاف “مع الأسف في الساعات ال24 الماضية، وردتنا تقارير عن 63 وفاة وصار إجمالي عدد الوفيات 354 شخصا” من جراء الفيروس.

ووصلت حصيلة الوباء بالإجمال إلى أكثر من 117 ألف إصابة في أكثر من مئة بلد ومنطقة، وبينها 36 ألف إصابة خارج الصين، وفق آخر حصيلة وضعتها فرانس برس.

لبنان

سجّل لبنان الأربعاء ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابة المسجلة إلى 61 حالة، وفق ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية.

وأفاد مسؤول في الوزارة وكالة فرانس برس أن المتوفى لبناني الجنسية (55 عاماً)، مشيراً إلى أنه لم يكن مسافراً في الخارج وإنما اختلط مع أشخاص مصابين قدموا إلى لبنان.

وأوضح المسؤول أن الحالة الصحية للمتوفى تدهورت قبل تشخيصه بالفيروس ووضعه في الحجر الصحي.

وهي ثاني حالة وفاة جراء فيروس كوفيد-19 تعلن في لبنان بعد الإعلان الثلاثاء عن وفاة لبناني عائد من مصر.

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن المدير العام في وزارة الصحة وليد عمار تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19.

ومن بين 61 إصابة في الأجمال، أوضحت وزارة الصحة في بيان أن الحالات تتوزع كالآتي: “37 في المئة وافدة من الخارج (مصر، المملكة المتحدة، إيران، وسويسرا)” و58 في المئة نتيجة عدوى من أشخاص وافدين من الخارج، أما الحالات المتبقية فلا يزال مصدر العدوى مجهولاً.

ويتم عزل المصابين بشكل رئيسي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، الذي تعمل السلطات على توسيع قدرته الاستيعابية مع ازدياد أعداد المصابين، تزامناً مع تجهيز مستشفيات حكومية في المناطق.

فرنسا

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء أن المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة التي كانت مقررة في الرابع من نيسان/أبريل، أرجئت الى موعد لاحق، في ظل الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الرابطة في بيان انه بعد التشاور مع طرفي المباراة باريس سان جرمان وليون وحاملي حقوق البث التلفزيوني والاتحاد الفرنسي للعبة “سيقوم مكتب الرابطة بتحديد موعد جديد في ظل تطور الوضع الصحي والمسار الأوروبي للناديين” المشاركين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان القرار منتظرا لأن التجمعات التي تضم أكثر من 1000 شخص، بما في ذلك الرياضيين، تم منعها حتى 15 نيسان/أبريل بموجب قرار وزاري بسبب انتشار فيروس كوفيد-19.

بلجيكا

توفي مريض تسعيني في بلجيكا جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد مسجلاً أول وفاة بالمرض في هذا البلد وفق ما أعلنت السلطات الصحية الاربعاء.

وقالت ماغي دو بلوك وزيرة الصحة في بيان مشترك مع وزير الصحة في العاصمة بروكسل إنه رغم نوعية العناية التي توفرها الأطقم الطبية، توفي مريض في التسعين من عمره.

وقدم المسؤولان تعازيهما لعائلة المتوفى وأشادا بجهود الأطقم الطبية .

وسجلت بلجيكا وفق آخر حصيلة الثلاثاء 267 حالة بفيروس كوفيد-19.

مصر

ذكرت وزارة السياحة المصرية أن 46 سائحًا فرنسيًا وأمريكيًا أعيدوا إلى بلادهم ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بعد أن ظلوا محتجزين منذ يوم الجمعة على متن سفينة سياحية في الأقصر، بصعيد مصر، بعد رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان أن مجموعة من 46 سائحًا فرنسيًا وأميركيًا غادروا السفينة السياحية التي سجلت عليها “45 حالة إيجابية” بين نحو مئة شخص كانوا على متنها.

المغرب

أعلن المغرب تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة “تم تأكيد إصابة زوجة وابنة السائح الفرنسي المصاب بفيروس كورونا الجديد”.

وأكدت الوزارة أن الحالتين الجديدتين كانت تخضعان للمراقبة الطبية في العزل الصحي منذ يومين وتم نقلهما إلى إحدى مستشفيات مدينة مراكش.

ألمانيا

ستقام كل مباريات المرحلة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي من دون جمهور بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان الأربعاء عن التحاق مباراة لايبزيغ وضيفه فرايبورغ بركب هذه الإجراءات.

وتتالت الإعلانات عن منع المشجعين من حضور مباريات البوندسليغا، وأبرزها أبرزها “دربي” الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه السبت، بعد تأكيد رابطة الدوري انها ستترك هذا الأمر بين يدي السلطات المحلية.

وأتى آخر إعلان عن ذلك من المدير الرياضي للايبزيغ أوليفر مينتسلاف الذي أشار إلى أنه “على رغم تسجيل عدد محدود جداً من الحالات في منطقة لايبزيغ، نريد تقليل الخطر الصحي إلى الحد الأدنى”.

ويأتي ذلك غداة سماح لايبزيغ لمشجعيه بحضور مباراته ضد ضيفه توتنهام الإنجليزي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي تأهل بنتيجتها إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه (فاز إياباً 3-صفر بعد تفوقه ذهابا بهدف نظيف).

وأعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أنّ التخفيض الحادّ لقدراتها بسبب وباء كورونا المستجدّ سيؤدّي إلى إلغاء 23 ألف رحلة بين 29 آذار/مارس و24 نيسان/أبريل.

وقالت المجموعة في بيان إنه “بسبب الظروف الاستثنائية… تنشر (لوفتهانزا) اليوم خطط تخفيض الرحلات”، وأضافت أنه توجد “إلغاءات إضافية منتظرة في الأسابيع المقبلة”.

وتضاف هذه الرحلات الملغاة إلى 7,100 رحلة ألغيت سابقاً وتشمل برنامج الرحلات الشتوية الممتدّ إلى 28 آذار/مارس.

النرويج

أعلنت السلطات العسكرية النروجية الأربعاء أن تدريبات “الاستجابة الباردة” (كولد ريسبونس) لحلف شمال الأطلسي لعام 2020 التي كان من المقرر أن تجمع أكثر من 15 ألف جندي في شمال النروج ألغيت بسبب وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس مركز عمليات الجيش رون جاكوبسن خلال مؤتمر صحفي “إن فيروس كورونا المستجد خارج عن السيطرة في المجتمع” مضيفاً “نريد الحفاظ على القدرات القتالية للجيش حتى نتمكن من دعم المجتمع في الأوقات العصيبة المقبلة”.

وكان يفترض أن تنظم التدريبات من 12 الى 18 آذار/مارس بمشاركة حوالى عشر دول أعضاء في الحلف بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا والسويد بهدف اختبار القدرات على القيام بأنشطة قتالية مكثفة في ظروف شتاء صعب.

إيطاليا

يلزم الإيطاليون منازلهم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي من الإغلاق التام في البلد سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بأكثر من 600 شخص حتى الآن، فيما انتشر الحرس الوطني الأميركي في مدينة بضاحية نيويورك.

وتخطى عدد الوفيات جراء (وباء كوفيد-19) 1100 خارج الصين القارية التي أحصت وحدها 3100 وفاة، بحسب حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية.

والإيطاليون ملزمون الأربعاء بـ”تجنب التنقل” باستثناء للتوجه إلى العمل أو التبضع أو لاسباب طبية. كما أن ساحة وكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان ستبقيان مغلقتين حتى الثالث من نيسان/أبريل.

“ألزم منزلي”، تلك هي النصيحة البسيطة التي أعطاها رئيس الحكومة جوزيبي كونتي الذي أصدر مرسوما عمم بموجبه إجراء الإغلاق الذي كان مفروضا بالأساس على ربع سكان إيطاليا في المناطق الشمالية، ليشمل كامل البلاد.

وأعلنت إيطاليا الأربعاء تخصيص 25 مليار يورو لمكافحة الوباء.

وكشفت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن إنشاء صندوق استثماري بقيمة 25 مليار يورو “لمواجهة فيروس كورونا” لمساعدة الأنظمة الصحية وغيرها من القطاعات الهشة.

فرض تفشي الفيروس كورونا والإجراءات الصارمة التي تتبعها دول عدة حول العالم، نفسه على ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم، مع إرجاء مباراتين بين ناديين إسبانيين وإيطاليين، هما إشبيلية وضيفه روما، وإنتر وضيفه خيتافي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بعد ظهر الأربعاء، إرجاء المباراتين من دون تحديد موعد جديد لهما، في خطوة أتت بعدما كشف روما رفض السلطات الإسبانية منع طائرته اذنا بالهبوط، ورفض خيتافي السفر الى ميلانو في شمال إيطاليا، الدولة الأكثر تأثرا بالفيروس في القارة العجوز.

واكتفى يويفا في بيان بالقول “نتيجة قيود السفر بين إسبانيا وإيطاليا التي فرضتها السلطات الإسبانية، لن تقام المباراتان كما كان مقرراً غداً”.

وأوضح أن “قرارات إضافية بشأنهما سيتم إعلانها في الوقت المناسب”.

وأتى ذلك بعد إعلان فريق العاصمة الإيطالية عبر حسابه على تويتر، انه “لن يذهب إلى إسبانيا لخوض مباراة الدوري الأوروبي ضد إشبيلية. لم تحصل طائرتنا الآتية من إيطاليا على إذن بالهبوط في إسبانيا”.

وأضاف “المزيد من التفاصيل سيقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم” بشأن المباراة المقررة مساء الخميس.

إرجاء مؤتمر الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء تأجيل الكونغرس السبعين الذي كان مقررا في الخامس من حزيران/يونيو في أديس أبابا، الى 18 أيلول/سبتمبر، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كذلك قررت المنظمة الكروية تأجيل اجتماع مجلسها الذي كان مقرراً في 20 آذار/مارس الى حزيران/يونيو أو تموز/يوليو 2020، على أن يتم “في مقر الفيفا في زيوريخ أو عبر تقنية الاتصال بالفيديو”.

وأوضح الفيفا في بيان “ان القلق في ما يتعلق بصحة المشاركين بالإضافة إلى حظر السفر في دول عدة أدى إلى إلغاء العديد من الأحداث المماثلة في مختلف أنحاء العالم”.

معزولة عن العالم

وباتت إيطاليا أول بلد يعمم تدابير صارمة بهذا الشكل، سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب حتى الان بأكثر من 600 وفاة من أصل ما يزيد عن 10100 إصابة سجلت حتى الآن.

وتهافت الإيطاليون منذ مساء الإثنين في روما ونابولي على السوبرماركات لشراء منتجات أساسية مثل المعجنات وورق المراحيض.

وتزداد إيطاليا عزلة إذ تطلب النمسا من المسافرين القادمين من هذا البلد تقديم إفادة طبية، فيما أغلقت سلوفينيا حدودها معه، كما أوقفت إسبانيا وكذلك شركات بريتيش إيرويز وإير فرانس وراين إير وإير كندا الرحلات إلى المدن الإيطالية.

نيويورك

وفي الولايات المتحدة حيث ارتفع عدد الإصابات إلى ما يزيد عن 900 حالة بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس، تقرر فرض العزل على مدينة نيو روشيل بضاحية نيويورك.

وأكد ترامب أنه بصحة “جيدة جدا”، مبديا في الوقت نفسه استعداده للخضوع لفحص لكشف الإصابة بكورونا المستجدّ.

وألغى المرشحان في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية جو بايدن وبيرني ساندرز مهرجاناتهما الانتخابية الثلاثاء بسبب الوباء.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إنه سيتم نشر عدد غير محدد بعد من عناصر الحرس الوطني في “منطقة حجر صحي” تمتد على دائرة شعاعها 1,6 كلم داخل المدينة البالغ عدد سكانها 80 ألف نسمة، موضحا أنهم سيكلفون “تموين السكان وتنظيف المدارس”.

الصين

سجلت الصين الأربعاء ارتفاعا في الاصابات المستوردة بفيروس كورونا الجديد، ما أثار المخاوف من أن تؤدي هذه الحالات الآتية من دول أخرى الى تقويض التقدم الذي تم إحرازه في الداخل لوقف تفشي الفيروس.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية وفاة 22 شخصا وإصابة 24 آخرين في جميع أنحاء البلاد.

وزار لأول مرة الثلاثاء ووهان عاصمة محافظة هوباي، بؤرة وباء كوفيد-19، حيث أعلنت السلطات الرفع الجزئي للحجر الصحي المفروض على السكان.

وخارج الحدود الصينية، يواصل الوباء انتشاره ليصل إلى عتبة الوباء العالمي، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأصاب الفيروس نحو 81 ألف شخص في الصين حتى الآن تعافي غالبيتهم، فيما ارتفع الأربعاء عدد الوفيات الى 3,158.

تركيا

أعلنت تركيا الأربعاء تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، مشيرة إلى أنّ المصاب رجل عاد مؤخّراً من رحلة إلى أوروبا وحالته الصحية “جيّدة”.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجا في خطاب عبر التلفزيون إنّه “مساء أمس (الثلاثاء) جاءت نتيجة اختبار مريض يُشتبه في أنّه يحمل فيروس كورونا إيجابية”.

وأضاف أنّ المريض أصيب على الأرجح بمرض كوفيد-19 خلال رحلة إلى دولة اوروبية، رافضاً في الوقت نفسه تحديد المدينة التركية التي أدخل فيها المستشفى.

وتابع “هذه أول حالة مؤكّدة في بلدنا … المريض رجل صحّته العامّة جيّدة”، مشدّداً على أنّ أفراد أسرة المريض وأقاربه وضعوا تحت المراقبة.

سلوفينيا

اعلنت سلوفينيا الثلاثاء اغلاق حدودها البرية مع ايطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته مرجان ساريك على حسابه على موقع تويتر “امرت وزارة الخارجية ووزارة الداخلية باغلاق الحدود مع ايطاليا في ضوء قرار النمسا”.

ويتقاسم البلدان حدودا بطول 232 كلم.

وأعلنت النمسا في وقت سابق الثلاثاء الحد في شكل كبير من دخول المسافرين الوافدين من ايطاليا لاراضيها.

الفاتيكان

أعلن الفاتيكان إغلاق كاتدرائية وساحة القديس بطرس الثلاثاء أمام السياح حتى 3 نيسان/ابريل في إطار الاجراءات الهادفة الى وقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال الكرسي الرسولي إن تلك الاجراءات ستبقى سارية الى حين رفع القيود التي فرضتها إيطاليا على كل أراضيها وتشمل حظر التجمعات العامة.

المصدر : يورونيوز