مستثمر : فسخ عقد “تكسي بغداد” من طرف واحد اجراء تعسفي وغير قانوني

المستقلة .. اعتبر مستثمر عقد شركة النقل الخاص “تكسي بغداد”، أن فسخ العقد مع الشركة من قبل وزارة النقل ومن طرف واحد”إجراء تعسفي” وغير قانوني، داعياً إلى إعادة النظر بالقرار.

وقال المستثمر، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن “وكيل وزير النقل سلمان البهادلي أصدر أمراً بفسخ العقد المبرم مع شركة تكسي بغداد”.

وأضاف، أن “فسخ العقد إجراء تعسفي وغير قانوني”، داعياً وزارة النقل إلى “إعادة النظر بالقرار”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد التقى في وقت سابق عدد من المستثمرين داعيا اياهم للعمل داخل العراق ، متعهدا بمحاربة كافة الاجراءات والجهات التي تعرقل قطاع الاستثمار في العراق .