مساع مصرية لاستعادة حركة السياحة الخارجية

(المستقلة)..قال وزير السياحة والأثار خالد العناني، إن الحكومة المصرية تكثف جهودها لاستعادة السياحة الخارجية مرة أخرى، بعد توقف حركة الطيران والسياحة في أعقاب انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال العناني، في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، إن مصر سوف تفتح مطاراتها والمنتجعات السياحية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح للسياحة الدولية.

وأضاف أنه تم اختيار المحافظات الساحلية الثلاث نظرا لأن مدنها مفتوحة وذات جو جاف ودافئ، كما أن نسب الإصابة بـ(كوفيد-19) بها هي الاقل على مستوى الجمهورية.

ولفت وزير السياحة إلى أن الوجهات السياحية الأخرى مثل الأقصر وأسوان والقاهرة سيتم إعادة فتحها تدريجيا.

وقام العناني الذى يرافقه وزير الطيران المدني محمد منار بجولة تفقدية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ وعدد من المنتجعات السياحية والفنادق والشواطئ والمتاحف والمزارات استمرت ثلاثة أيام اعتبارا من يوم (الخميس) الماضي وحتى (السبت).

إجراءات وقائية واحترازية لاستقبال السياح

وأشار الوزير إلى أن وزارة السياحة والأثار أسست نظاما صحيا تضمن العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، لاستقبال السياح في جو صحي اعتبارا من أول تموز/يوليو المقبل.

وأوضح أن ضمانات السلامة تشمل إجراءات وقائية معقدة تبدأ من بلد السائح مرورا بالمطارات والفنادق والوجبات والمطاعم والشواطئ والمواقع الأثرية وأماكن الترفيه في مصر.

وأضاف أنه في حالة قيام سائح بتزوير وثيقة طبية، وثبت أنه ظهرت عليه أعراض مرض فيروس كورونا الجديد بعد وصوله إلى مصر، فسوف يتم عزله من قبل وزارة الصحة.

لا زيادة في نفقات السفر والسياحة

واستبعد العناني أن تقدم أي دولة على زيادة نفقات السفر والسياحة الآن، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية.

وتابع ، “لقد تلقيت طلبات رسمية لاستئناف الرحلات السياحة من إيطاليا وأوكرانيا، مضيفا “لا نتوقع عدد كبير من السياح في الوقت الحالي، ليس فقط في مصر بل في العالم أجمع”، ولكنه عبر عن تفاؤله حول استعادة حركة الطيران كخطوة هامة لحماية الموسم السياحي هذا العام.

وبلغت عوائد القطاع السياحي في مصر عام 2019 حوالي 13 مليار دولار أمريكي، وهو الأعلى في تاريخ مصر وفقا لبيانات أصدرها البنك المركزي المصري.

وشدد على أن الفنادق والمنتجعات كثفت من عملية التطهير، وتم كذلك تطهير المواقع الأثرية وتنظيف الشواطئ، مضيفا ” كل ما نريده هو التأكد من أن السياح لا يواجهون أيه مشاكل حينما نستقبلهم”.

الأولوية لحماية السياح

وأضاف العناني “ولكننا لسنا في عجلة من أمرنا لأننا نعطي الأولوية لحماية السياح والحفاظ على صورة مصر كواجهة سياحية”.

ونوه إلى أنه سوف يعاد فتح مناطق الجذب السياحي في منطقة الجيزة ومعبد الكرنك بالأقصر للسياح، ولكن بعدد محدود بحد أقصى عشرة أشخاص في المرة.

وأشار إلى أن علامات التباعد الاجتماعي ملصقة على أرضيات المتاحف، موضحا أنه سيتم توصيل السياح بالمترجمين والمرشدين بوصلات للأذن لمنع التواصل عن قرب.

وتوقفت حركة الطيران بمصر في مارس الماضي، حيث أغلقت المواقع الأثرية والمتاحف والفنادق للحد من انتشار (كوفيد-19).

وقال وزير السياحة ، “نحن في انتظار استقرار انخفاض منحنى حالات الإصابة”، مؤكدا أن الحكومة لا تستعجل عودة السياحة الدولية.

وبدأت الحكومة المصرية خلال الأسابيع الأخيرة في تخفيف حدة إجراءاتها الاحترازية من خلال الانفتاح ببطء على الفنادق للسياح المحليين، وأصدرت بالتعاون مع وزارة الصحة شهادة سلامة لما يقرب من 232 فندقًا، بعد التأكد من اتخاذها لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وتشترط وزارة السياحة للحصول على شهادات السلامة، تزويد الفنادق بالأقنعة الطبية “الماسك” والمطهرات وترمومتر قياس الحرارة لجميع النزلاء والضيوف والعاملين، كما تشترط إغلاق حمامات السباحة وأن يتم تخفيض أعداد من يدخلون المصاعد إلى النصف، بحسب العناني.

وتقدر خسائر قطاع السياحة المصري لعام 2020 بنحو خمس مليارات دولار، بحسب تقديرات وزارة التخطيط المصرية.

وخصص البنك المركزي المصري 3 مليارات دولار في صورة قروض لدعم القطاع السياحي بفائدة منخفضة بحوالي 5 % لدفع رواتب العاملين وإيجارات الفنادق والأتوبيسات والسفن البحرية ووكالات السفر.