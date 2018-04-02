مسارات تطلق حملتها لتدريب الإعلاميين على قضايا الأقليات وبناء السلام

(المستقلة)..أطلقت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية أول ورشة من سلسلة ورش تدريب الصحفيين على أليات الكتابة عن قضايا الأقليات وبناء السلام، عقدت الورشة الأولى في قاعة المؤسسة ببغداد بمشاركة 19 إعلامياً من مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

وشارك في التدريب عدد من المختصين في مجالات الإعلام والباحثين في شؤون الأقليات ورجال دين منهم الأب ميسر المخلصي والسيدة نادية فاضل مدير عام الأوقاف المندائية والدكتور خليل الجندي الباحث المختص في تاريخ الأيزيدية .

وتلقى المشاركون تدريبات حول تحليل نماذج صحفية عن الكتابة حول الأقليات والصور النمطية في التغطيات الإعلامية وطرق معرفة الآخر وأليات الكتابة في العقائد والأديان.

ومن الجدير بالذكر إن الورشة التي أستمرت يومين هي واحدة من خمسة ورش سيتم عقدها هذا العام ضمن مشروع “شباب بلاد ما بين النهرين الحكم الديمقراطي التماسك الاجتماعي والمصالحة في العراق” المدعومة من الإتحاد الاوربي الذي ينفذ بالتعاون مع مركز المعلومة للبحث والتطوير.