“مسابقة زين الكبرى” أقوى مسابقة لتعزيز التواصل مع المشترك العراقي

بيت الحلم من اكبر الجوائز المقدمة من قبل زين العراق

(المستقلة)..اعلنت زين العراق إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقلة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا اثناء احتفالية اقامتها الشركة في العاصمة بغداد في فندق بابل عن اسم الفائز بأكبر جوائز مسابقة زين الكبرى وهي عبارة عن بيت الحلم بقيمة 200 مليون دينار بالإضافة الى اسماء الفائزين بسبائك ذهب واجهزة موبايل وغيرها من الجوائز وصاحب الحفل حضور رسمي بالإضافة الى جمع غفير من الاعلاميين والصحفيين.

هذه ألمسابقة تعد أكبر مسابقة تتوفر لمشتركي شبكة أتصالات في ألعراق. “مسابقة زين الكبرى” التي اتاحت الفرصة لكافة مشتركي زين العراق للفوز بالملايين بالتعاون مع شركة عالم الاعلام. فمن خلال إرسال رسالة نصيّة قصيرة تتضمن كلمة “اربح” على الرقم 4444، او كلمة “منزل” الى 3333 يدخل اسم المشترك بالسحب على جوائز يومية, أسبوعية، وشهرية والجائزة الكبرى وهي عبارة عن منزل بقيمة 200 مليون دينار ويذكر ان هذه المسابقة منذ انطلاقها في منتصف 2016 تجاوز عدد الفائزين بها الـ 500 فائز وقد فاقت قيمة جوائزها المليار وربع دينار عراقي.

وذكر رئيس الإدارة التجارية لزين العراق محمد سمير ان “إطلاق “مسابقة زين الكبرى” تأتي وفق استراتيجية تتمحور حول تحقيق رضا المشتركين وتلبية حاجاتهم ومتطلباتهم. ومسابقة زين الكبرى تعبر عن تقدير الشركة لثقة مشتركيها وولائهم لها. ونهدف من خلالها الى تعزيز التواصل معهم وإدخال الفرحة الى قلوبهم من خلال اشتراكهم في هذه المسابقة التي ستعود عليهم بالفائدة، لكي يشعروا بأنهم شركائنا في مسيرتنا نحو تحقيق الأفضل والنجاح لما فيه مصلحة العراقيين في جميع المحافظات. “

ويذكر محمد حسين الفائز بالجائزة الكبرى وهو من سكنة مدينة الاسكندرية – محافظة بابل ” اسكن مع عائلتي المتكونة من 4 اطفال في مكان مساحته لا تتجاوز الـ 30 متر مربع، لم تسنح لي الفرصة الى ايجاد عمل فلكم ان تتخيلوا ماذا تعني لي هذه الجائزة، هي بالفعل حلم وتحقق!”

تعتمد مسابقة زين الكبرى على معايير وشروط وتقنيات عالمية لضمان شفافيتها وحرفيتها بالإضافة الى استيفائها لكافة الضوابط والشروط المحددة من قبل الجهات التنظيمية والرقابية، والمسابقة متاحة لكافة مشتركي زين العراق.