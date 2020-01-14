مسؤول اليونسكو في مصر تزور متحف الحضارة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

مسئول البرامج الثقافية بمكتب اليونسكو بالقاهرة تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.

استقبل أمس المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط السيدة أكاتسوكى تاكاهاشى مسئول البرامج الثقافية بمكتب اليونسكو بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام لمتحف الحضارة، وفيروز فكرى المشرف على إدارة التعاون الدولى بالمتحف.

وأوضح د. الشربينى ان هذه هي الزيارة الأولى للسيدة تاكاهاشي للمتحف القومي للحضارة المصرية، والتي حرصت على زيارته فور توليها مهام منصبها الجديد بالقاهرة، وتضمنت الزيارة جولة شاملة لجميع قاعات المتحف، وأقسامة المختلف والتعرف على الانشطة المختلف التي ينظمها المتحف بصورة مستمرة.

وأضاف أنه حرص خلال اللقاء على الاجتماع مع تاكاهاشي والوفد المرافق لها لبحث الإستعدادات والتجهيزات التى يتخذها المتحف لإفتتاحه في الوقت المحدد له، ومناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك مع منظمة اليونسكو لتطوير العمل والنهوض بالمتحف، حيث تم بحث كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى المتاحف، وامكانية إقامة دورات تدريبية متخصصة للعاملين بالمتحف لرفع مستوى كفائتهم ، وتنظيم ورش عمل تثقيفية لمكافحة الاتجار بالآثار، وتعزيز الفرص في المشاركة في مؤتمرات و أنشطة اليونسكو.

وفي نهاية الزيارة اعربت السيدة تاكاهاشي عن اهتمام منظمة اليونسكو بهذا الصرح الهام والتى تدعمة منذ وضع حجر الأساس فى عام 2002، واعجابها الشديد بما تم انجازه من أعمال في المتحف الذي يعد إنجازا هاما بما سيضمه من مقتنيات اثرية هامة تعرف الحضارة المصرية بمختلف مراحلها.

وأهدت المتحف كتاب من إصدارات اليونسكو عن حماية التراث الغير مادى بمناسبة الأنشطة الثقافية المتنوعة التى يقدمها، إلى جانب دوره المتميز فى خدمة المجتمع المحلى والدولى.

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