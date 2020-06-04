مسؤول يطالب محاربة استغلال بعض التجار لقوت مواطني كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. طالب نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، اليوم الخميس ، محاربة استغلال بعض التجار الذين رفعوا أسعار قوت المواطنين في المحافظة “.

وقال الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “بعض ضعاف النفوس من التجار قاموا برفع أسعار المواد الغذائية على المواطنين في المحافظة كما توضح شكاوى المواطنين “.

وأشار الى عقد اجتماع مع قسم الجريمة الاقتصادية في قيادة الشرطة وقسم الرقابة الصحية وعدد من التجار ، أكد ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار ومحاربة الاستغلال والجشع الذي ينتهجه بعض ضعاف النفوس في التلاعب بقوت المواطنين “.

وأضاف إن “الحكومة المحلية لا زالت تتواصل مع رؤساء المؤسسات الخيرية لتقديم الدعم للعوائل الفقيرة والمتعففة والتي تضررت جراء تداعيات فيروس كورونا وحظر التجوال الصحي ، في تقديم المساعدات اللوجستية “.