مسؤول في البصرة يهدد صحفي بتعليقه على بوابة مجلس المحافظة

(المستقلة)..قال صحفي يعمل في إذاعة محلية في البصرة ، إنه تعرض الى التهديد من مسؤول رفيع في المحافظة الجنوبية بتعليقه على بوابة مجلس المحافظة على خلفية نشره تعليقات تندد بمظاهر فساد وتنتقد الأداء الخدمي في المدينة.

ونقل رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية عن مقربين من الصحفي صفاء الفريجي قولهم : إن الصحفي ومقدم البرامج الشاب تلقى تهديدات من عضو في حكومة البصرة المحلية بعد أن نشر تعليقات عادية تنتقد الأداء الرسمي وتردي أوضاع الخدمات وإنه لم يخالف القانون ولم يتجاوز على أحد.

واشار رئيس المرصد الى ان الصحفيين في العراق من اوضاع غير ملائمة تصعب قيامهم بمهامهم الصحفية حيث قتل العشرات منهم منذ 2003 ولم تنجح محاولات وقف إستهدافهم المنظمة طوال السنين الماضية ولم يتم الكشف عن الجهات التي تستهدفهم.