مسؤول صحي إيطالي: كورونا لم يصنع في المختبرات

المستقلة / أكد مسؤول صحي إيطالي توفر أدلة لدى بلاده تفيد بأن فيروس كورونا المستجد لم يجر تصنيعه في المختبرات، داعيا إلى عدم ترويع الناس.

وقال رئيس المجلس الأعلى للصحة (Css) فرانكو لوكاتيللي: “لدينا أدلة تشير بوضوح إلى أنه لم يكن هناك أي احتمال لتحضير مختبري لـSars-Cov2″، وهو الاسم العلمي لفيروس كورونا.

وأضاف أن دراسة بهذا الشأن نشرت في “واحدة من أهم المجلات العلمية”.

ودعا إلى عدم ممارسة “إرهاب من نوع الخيال العلمي”، وذلك تعليقا على كثير مما ينشر حول كورونا، داعيا إلى تجنب “تغذية هذه التفسيرات التي تفتقر إلى الاتساق العلمي