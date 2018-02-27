مسؤول سعودي : العراق اصبح اكثر انفتاحا.. وشخصيا افضل بقاء العبادي لولاية ثانية

(المستقلة) …. قال رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية اللواء السعودي المتقاعد أنور عشقي، ان العراق أكثر انفتاحا الآن على الدول العربية وخاصة السعودية من الفترة السابقة مؤكدا انه شخصيا يفضل بقاء العبادي لولاية ثانية .

ونقلت وكالة سبوتنك عن عشقي قوله إن “فترة رئيس الوزراء حيدر العبادي تشهد انفتاحا على الدول العربية خاصة السعودية، بعد أن فضل رؤساء الوزراء السابقين تحسين العلاقة مع إيران على حساب العرب”.

وأضاف عشقي أن “السعودية والعراق اتفقا على فتح نقاط حدودية مشتركة، وعلى تشكيل مجلس تنسيق سعودي- عراقي”، مشيرا الى انه “على أساس هذا، عقد لقاء للرئيس العراقي فؤاد معصوم مع كبار محرري الصحف والإعلام في السعودية”.

وبشأن الانتخابات العراقية، اكد عشقي إنه “شخصيا افضل بقاء العبادي لولاية ثانية”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قد اكد اول امس الاحد، ان العلاقات العراقية السعودية بأنها على “الطريق الصحيح”، وفيما اشار الى النجاح في “وأد” الطائفية السياسية، أكد أن السياسي الطائفي “لزم الصمت”.