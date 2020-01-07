مسؤول ايراني : مستعدون للعودة إلی جميع التزاماتنا بعد رفع العقوبات

المستقلة … أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، استعداد بلاده للعودة إلى الالتزام بكافة تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

ونقل الحساب الرسمي للخارجية الإيرانية عبر “تويتر” عن عراقجي ، خلال منتدى حوار طهران ، قوله “في الوقت الحالي لن نقيد إلى الاتفاق النووي لكن برنامجنا تحت إشراف الوکالة الدولية.. نحن على استعداد للعودة إلى جميع التزاماتنا بعد رفع كل العقوبات”.

نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقتشي في #منتدی_حوار_طهران: في الوقت الحالي لن نقيد الی الاتفاق النووي لکن برنامجنا تحت اشراف الوکالة الدولية.. نحن علی استعداد للعودة الی جميع التزاماتنا بعد رفع کل العقوبات pic.twitter.com/P34HGBNgKf — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) January 7, 2020

وأضاف عراقجي إن “الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية لا تعني أن الاتفاق النووي قد انتهى، بل الوصول إلى توازن معقول في الاتفاق النووي”.