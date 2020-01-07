مسؤول ايراني : مستعدون للعودة إلی جميع التزاماتنا بعد رفع العقوبات

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المستقلة … أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، استعداد بلاده للعودة إلى الالتزام بكافة تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

ونقل الحساب الرسمي للخارجية الإيرانية عبر “تويتر” عن عراقجي ، خلال منتدى حوار طهران ، قوله “في الوقت الحالي لن نقيد إلى الاتفاق النووي لكن برنامجنا تحت إشراف الوکالة الدولية.. نحن على استعداد للعودة إلى جميع التزاماتنا بعد رفع كل العقوبات”.

وأضاف عراقجي إن “الخطوة الخامسة لتقليص الالتزامات النووية لا تعني أن الاتفاق النووي قد انتهى، بل الوصول إلى توازن معقول في الاتفاق النووي”.

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