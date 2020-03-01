مسؤول ايراني: ترامب احد اسباب انتشار “كورونا”

(المستقلة)..ألقى مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا ، باللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في انتشار فيروس كورونا في بلاده، معتبرًا أن “سبب الانتشار السريع للفيروس، يعود لعدم جاهزية نظامها الصحي لمواجهة العدوى”.

وقال آشنا في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، “العقوبات الاقتصادية التي فرضها دونالد ترمب، وتواطؤ أوروبا، جعلت البنية التحتية للصحة العامة في إيران غير معدة بصورة كافية للاستجابة المناسبة لفيروس كورونا. تتحمل سياسة ترمب جزء من المسؤولة عن انتشار هذا الفيروس والوفيات التي سببها”.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، مساء أمس السبت، تسجيل 205 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 593 حالة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة، ووفاة 43 شخصا إثر الإصابة بالفيروس.

المصدر: ليبانون ديبايت