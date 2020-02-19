مسؤول امريكي يؤكد على وجود شراكة مع قوات الأمن العراقية لادارة العملية الامنية

المستقلة … أعلنت السفارة الامريكية في العراق، يوم الاربعاء ان مساعد وزير خارجية بلادها لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر اجرى امس زيارة الى العاصمة بغداد واجتمع بالرئاسات الثلاث وابلغهم بضرورة وضع حد لعمليات القمع ضد المتظاهرين السلميين.

اقر المزيد : الاعرجي ابرز المرشحين لـ وزارة الداخلية في كابينة علاوي

وذكرت السفارة في بيان انه “في معرض لقاءاته مع كل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سلّط مساعد وزير الخارجية الضوء على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق والتعاون المستمر لدعم عراقٍ مزدهر ومستقر وديمقراطي”.

وأضافت ان “مساعد وزير الخارجية شينكر ندد بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبيربما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي”، داعيا الحكومة العراقية إلى “وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة”.

واعرب شينكر، وفقاً للبيان، عن “دعمه للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير”، مؤكدا “على إحترام الولايات المتحدة للدور المُهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق”.

وشدد مساعد وزير الخارجية على “شراكة الولايات المتحدة القوية مع قوات الأمن العراقية التي تصون وتُعزز سيادة العراق وتساعد في تحقيق هدفنا المُشترك ألا وهو هزيمة المنظمات الإرهابية المُتطرفة مثل داعش”.